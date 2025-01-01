Росія атакувала БпЛА Святошинський район Києва, там зайнялась пожежа. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМВА.

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Пошкоджено автомобілі

Внаслідок атаки ударних безпілотних ударних апаратів Росії зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі Києва.

Попередньо, вони впали на нежитлову територію.

Крім цього, відомо, що пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа.

У Святошинському районі трамвайні колії пошкоджені за 100 метрів від трамвайного депо.

Пошкоджено трамвайні колії: дивіться фото

Інформацію щодо потерпілих внаслідок цього обстрілу встановлюють. Крім цього, відомо про падіння уламків у Печерському районі. Відповідно до попередньої інформації, рештки впали на нежитлову забудову.

Там також вказали, що даних щодо постраждалих не надходило. В КМВА зазначили, що щодо пошкоджень, то наразі інформація зʼясовується.

Наслідки російського обстрілу: дивіться фото

Також зранку 1 січня 2025 року вибухи чули у Київській області. Повідомляють, що там працювала протиповітряна оборона.