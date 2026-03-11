На ряд украинских городов летят "Шахеды": где есть угроза удара

Российские войска снова терроризируют Украину ударными дронами. Из-за этого во многих регионах объявлена воздушная тревога. Вражеские "Шахеды" и другие БпЛА летят с разных направлений.

Об опасности из-за движения российских дронов сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Где есть угроза атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области с помощью интерактивной онлайн-карты. В случае объявления опасности в вашем регионе призываем вас не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.

Какие регионы Украины "красные": смотрите на карте