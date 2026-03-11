Укр Рус
24 Канал Новости Украины На ряд украинских городов летят "Шахеды": где есть угроза удара
11 марта, 20:45
4

На ряд украинских городов летят "Шахеды": где есть угроза удара

Татьяна Бабич

Российские войска снова терроризируют Украину ударными дронами. Из-за этого во многих регионах объявлена воздушная тревога. Вражеские "Шахеды" и другие БпЛА летят с разных направлений.

Об опасности из-за движения российских дронов сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Россия ударила дроном по райотделу полиции в Шостке: есть пострадавшие

Где есть угроза атаки?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области с помощью интерактивной онлайн-карты. В случае объявления опасности в вашем регионе призываем вас не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытии.

Какие регионы Украины "красные": смотрите на карте

 

21:37, 11 марта

Харьковщина была под ударом россиян: погиб человек

Россияне ударили БпЛА по Харьковской области. Так, в Чугуеве уничтожен частный дом. В результате атаки там возник пожар на площади около 50 квадратных метров.

К сожалению, из-за удара погиб мужчина, еще две женщины пострадали.


Последствия удара по Харьковской области / Фото ГСЧС

21:18, 11 марта

Пуски КАБ на Харьковщину.

21:09, 11 марта

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

20:02, 11 марта

БпЛА на востоке Николаевщины курсом на Баштанку.

19:53, 11 марта

БпЛА на Черниговщине в направлении Макошино.

18:51, 11 марта

БпЛА на Запорожье курсом на Днепропетровщину (Марганец).

18:46, 11 марта

БпЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев.