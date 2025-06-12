Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Вечером в четверг, 12 июня, россияне в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Смотрите также В Харькове из-под завалов гражданского предприятия, атакованного 7 июня, достали тела 6 человек Где сейчас дроны 22:45, 12 июня "Шахеды" в направлении Купянска. 22:32, 12 июня Вражеские ударные БпЛА движутся через Харьковскую область.