Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
12 июня, 22:44
1

Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Маргарита Волошина

Вечером в четверг, 12 июня, россияне в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В Харькове из-под завалов гражданского предприятия, атакованного 7 июня, достали тела 6 человек

Где сейчас дроны

 

22:45, 12 июня

"Шахеды" в направлении Купянска.

22:32, 12 июня

Вражеские ударные БпЛА движутся через Харьковскую область.