12 июня, 22:44
Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
Вечером в четверг, 12 июня, россияне в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также В Харькове из-под завалов гражданского предприятия, атакованного 7 июня, достали тела 6 человек
Где сейчас дроны
"Шахеды" в направлении Купянска. Вражеские ударные БпЛА движутся через Харьковскую область.
22:45, 12 июня
22:32, 12 июня
"Шахеды" в направлении Купянска.
Вражеские ударные БпЛА движутся через Харьковскую область.