Россияне вновь запустили "Шахеды" по Украине: в каких регионах объявлена угроза БПЛА

Оккупанты продолжают проводить атаки на украинские регионы с помощью различных типов беспилотников, в том числе реактивных. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении беспилотников в небе над Украиной.

Где фиксируют российские дроны?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте