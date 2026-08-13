Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда движутся БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

23:29, 13 августа

БПЛА к востоку от Запорожья, курс на север.

23:27, 13 августа

БПЛА на Харьков с севера.

23:20, 13 августа

23:08, 13 августа

УАБы в Запорожскую область!

23:01, 13 августа

БПЛА в направлении Сум с севера.

БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на Харьковскую область.

22:52, 13 августа

В Кировоградскую область!

22:40, 13 августа

22:23, 13 августа

УАБы в юго-восточную часть Днепропетровской области.

22:22, 13 августа

В направлении Житомира наблюдается новая группа реактивных БПЛА, оставайтесь в укрытиях!

22:19, 13 августа

БПЛА в направлении Одесской области с Черного моря.

22:18, 13 августа

Реактивный БПЛА направляется на Николаев с юга.

22:12, 13 августа

Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области, курс на запад.

УАБы в Запорожскую область!

22:10, 13 августа

Реактивные БПЛА над Житомиром с севера.

22:05, 13 августа

Реактивные БПЛА на востоке Житомирской области, курс на н.п. Радомышль!

22:01, 13 августа

Цели в Киевской области в районе/мимо Бородянки по юго-западному курсу.

22:01, 13 августа

Черниговская область: цель в направлении Киевского водохранилища.

21:39, 13 августа

БПЛА в направлении Харькова с севера.

21:21, 13 августа

УАБы в Донецкую область!

21:14, 13 августа

УАБы в Запорожскую область!

20:48, 13 августа

Сумская область: реактивный БПЛА направляется к/пролетает мимо Николаевки по юго-западному курсу.

20:45, 13 августа

Отправляемся на северо-восток Харьковской области!

20:40, 13 августа

Реактивные БПЛА в направлении Харькова с северо-запада.