Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.
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Работали силы ПВО
️В Киевской области попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, пострадавших нет.
В Киевской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушные тревоги.
Один "Шахед" сбили моряки
Сегодня ночью в Киевской области, во время очередной атаки оккупантов, силами и средствами речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины удалось сбить 1 вражеский дрон-камикадзе.
Россия атаковала Украину "Шахедами"
- Ночью против 16 декабря Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. БПЛА избивали в разных регионах Украины. В частности, в Генштабе отчитались о 30 сбитых воздушных целях из 31.
- Известно, что на Юге уничтожили 12 ударных беспилотных летательных аппаратов. В частности, российские воздушные цели были уничтожены в небе над Херсонской, Николаевской и Винницкой областями.
- Кроме этого, на Днепропетровщине обломки дрона упали на крышу предприятия. Там вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь оперативно потушили спасатели.