Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

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Работали силы ПВО

️В Киевской области попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, пострадавших нет.

В Киевской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушные тревоги.

Один "Шахед" сбили моряки

Сегодня ночью в Киевской области, во время очередной атаки оккупантов, силами и средствами речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины удалось сбить 1 вражеский дрон-камикадзе.

Россия атаковала Украину "Шахедами"