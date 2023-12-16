Вночі ворог знову атакував Київську область ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже 5 годин.
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Працювали сили ППО
️На Київщині влучань та пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. На щастя, постраждалих немає.
У Київській обласній військовій адміністрації також вкотре закликали не ігнорувати повітряні тривоги.
Один "Шахед" збили моряки
Сьогодні вночі на Київщині, під час чергової атаки окупантів, силами та засобами річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України вдалося збити 1 ворожий дрон-камікадзе.
Росія атакувала Україну "Шахедами"
- Вночі проти 16 грудня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. БпЛА збивали у різних регіонах України. Зокрема, у Генштабі відзвітували про 30 збитих повітряних цілей із 31.
- Відомо, що на Півдні знищили 12 ударних безпілотних літальних апаратів. Зокрема, російські повітряні цілі знищили у небі над Херсонською, Миколаївською та Вінницькою областями.
- Крім цього, на Дніпропетровщині уламки дрона впали на дах підприємства. Там спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вогонь оперативно загасили рятувальники.