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24 Канал Новости Украины На Украину снова летят "Шахеды", тревога дошла до Киева: где существует угроза атаки
16 сентября, 20:08
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На Украину снова летят "Шахеды": где существует самая большая угроза атаки

Татьяна Бабич

Вражеская армия не прекращает террор против мирного населения. Из-за появления российских воздушных целей в украинском небе для ряда регионов объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ следит за ситуацией с дронами.

Что известно об атаке?

Где объявлена тревога: смотрите на карте

 

20:00, 16 сентября

19:58, 16 сентября

УАБы в Днепропетровскую область.

19:58, 16 сентября

19:53, 16 сентября

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Воздушная тревога