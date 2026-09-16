На Украину снова летят "Шахеды": где существует самая большая угроза атаки

Вражеская армия не прекращает террор против мирного населения. Из-за появления российских воздушных целей в украинском небе для ряда регионов объявлена воздушная тревога.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ следит за ситуацией с дронами. Что известно об атаке? Где объявлена тревога: смотрите на карте 20:00, 16 сентября 19:58, 16 сентября УАБы в Днепропетровскую область. 19:58, 16 сентября 19:53, 16 сентября