16 сентября, 20:08
На Украину снова летят "Шахеды": где существует самая большая угроза атаки
Вражеская армия не прекращает террор против мирного населения. Из-за появления российских воздушных целей в украинском небе для ряда регионов объявлена воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ следит за ситуацией с дронами.
Что известно об атаке?
Где объявлена тревога: смотрите на карте
УАБы в Днепропетровскую область.
20:00, 16 сентября
19:58, 16 сентября
19:58, 16 сентября
19:53, 16 сентября
УАБы в Днепропетровскую область.