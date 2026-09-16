24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ситуацію з дронами.
Що відомо про атаку?
Де тривога: дивіться на карті
Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня. КАБи на Дніпропетровщину. Пуски КАБ на північ Харківщини. Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.20:00, 16 вересня19:58, 16 вересня19:58, 16 вересня19:53, 16 вересня
Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.
КАБи на Дніпропетровщину.
Пуски КАБ на північ Харківщини.
Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.