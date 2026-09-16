24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ відстежує ситуацію з дронами.

Що відомо про атаку?

Де тривога: дивіться на карті

20:00, 16 вересня

Київ. Реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня.

19:58, 16 вересня

КАБи на Дніпропетровщину.

19:58, 16 вересня

Пуски КАБ на північ Харківщини.

19:53, 16 вересня

Реактивний БпЛА рухається зі сходу Дніпропетровщини у напрямку Павлограду.