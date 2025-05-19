Россия снова запустила "Шахеды": куда летят вражеские дроны

Ночью 19 мая оккупанты осуществили пуски ударных дронов. Первые группы БПЛА появились с севера.

По данным украинской разведки, в ночь на 19 мая оккупанты готовятся осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", передает 24 Канал.

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