19 мая, 00:17
Россия снова запустила "Шахеды": куда летят вражеские дроны
Ночью 19 мая оккупанты осуществили пуски ударных дронов. Первые группы БПЛА появились с севера.
По данным украинской разведки, в ночь на 19 мая оккупанты готовятся осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", передает 24 Канал.
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БпЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
23:56, 18 мая
БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.
БпЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.