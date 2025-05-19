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24 Канал Новости Украины Россия снова запустила "Шахеды": куда летят вражеские дроны
19 мая, 00:17
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Россия снова запустила "Шахеды": куда летят вражеские дроны

Анастасия Колесникова

Ночью 19 мая оккупанты осуществили пуски ударных дронов. Первые группы БПЛА появились с севера.

По данным украинской разведки, в ночь на 19 мая оккупанты готовятся осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", передает 24 Канал.

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23:56, 18 мая

БпЛА в восточной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
БпЛА в северной части Сумщины, курс западный.