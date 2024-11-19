Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Какие области под угрозой атаки

16:07, 19 ноября В Воздушных силах предупредили об угрозе жителей Сум. Вражеский БПЛА движется мимо города в южном направлении.

15:59, 19 ноября Вражеские БПЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.