Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Які області під загрозою атаки
16:07, 19 листопада
В Повітряних силах попередили про загрозу жителів Сум. Ворожий БпЛА рухається повз місто в південному напрямку.
15:59, 19 листопада
Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.
15:51, 19 листопада
Сумська область загроза застосування ударних БпЛА.