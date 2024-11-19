Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

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Які області під загрозою атаки

16:07, 19 листопада В Повітряних силах попередили про загрозу жителів Сум. Ворожий БпЛА рухається повз місто в південному напрямку.

15:59, 19 листопада Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.