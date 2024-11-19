Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та телеграм-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибух у Харкові

Журналісти Суспільного повідомили про вибух у Харкові близько 13:13. Водночас у ні у Харкові, ні в області, згідно з Офіційною картою повітряних тривог України, не лунали сирени, які попереджували про небезпеку.

Через кілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт у місті. Вороги знову атакували населений пункт з авіації.

У Харкові приліт по Київському району міста. На цю хвилину маємо інформацію про трьох постраждалих,

– написав міський голова.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вже є 9 постраждалих у місті після атаки. Наразі всі необхідні служби прямують на місце влучання.

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