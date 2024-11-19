Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и телеграм-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о взрыве в Харькове

Журналисты Суспильного сообщили о взрыве в Харькове около 13:13. В то же время ни в Харькове, ни в области, согласно Официальной картой воздушных тревог Украины, не раздавались сирены, которые предупреждали об опасности.

Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете в городе. Враги снова атаковали населенный пункт с авиации.

В Харькове прилет по Киевскому району города. На эту минуту имеем информацию о трех пострадавших,

– написал городской голова.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что уже есть 9 пострадавших в городе после атаки. Сейчас все необходимые службы направляются на место попадания.

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