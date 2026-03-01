1 марта, 20:27
Россияне снова запустили "Шахеды": где летят вражеские дроны
Вечером, 1 марта, российская армия запустила по Украине дроны. В части областей объявили воздушную тревогу.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Смотрите также Серьезный конкурент США: какая страна впервые может предоставить Украине оружие
Где угроза вражеских дронов?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Отбой угрозы применения баллистического вооружения. БпЛА – в направлении Кривого Рога. Угроза применения баллистического вооружения.
20:18, 01 марта
20:04, 01 марта
20:00, 01 марта
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
БпЛА – в направлении Кривого Рога.
Угроза применения баллистического вооружения.