Россияне снова запустили "Шахеды": где летят вражеские дроны
1 марта, 20:27
2

Россияне снова запустили "Шахеды": где летят вражеские дроны

Юлия Харченко

Вечером, 1 марта, российская армия запустила по Украине дроны. В части областей объявили воздушную тревогу.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Где угроза вражеских дронов?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:18, 01 марта

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:04, 01 марта

БпЛА – в направлении Кривого Рога.

20:00, 01 марта

Угроза применения баллистического вооружения.