К слову, российские войска начали применять новую тактику воздушных атак. Украинские военные впервые зафиксировали, что ударный дрон "Молния" управлялся через другой беспилотник – "Герберу", которая выполняла роль ретранслятора.
Где существует угроза со стороны "Шахедов"?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
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БПЛА на севере Киевской области – курсом на Иванков, Красятичи. Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. БПЛА на юге Черкасской области, курс на Калинополь. Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс – юго-западный.19:09, 23 июля19:01, 23 июля18:50, 23 июля18:46, 23 июля
БПЛА на севере Киевской области – курсом на Иванков, Красятичи.
Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.
БПЛА на юге Черкасской области, курс на Калинополь.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс – юго-западный.