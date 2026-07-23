К слову, российские войска начали применять новую тактику воздушных атак. Украинские военные впервые зафиксировали, что ударный дрон "Молния" управлялся через другой беспилотник – "Герберу", которая выполняла роль ретранслятора.

Где существует угроза со стороны "Шахедов"?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

19:09, 23 июля

БПЛА на севере Киевской области – курсом на Иванков, Красятичи.

19:01, 23 июля

Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.

18:50, 23 июля

БПЛА на юге Черкасской области, курс на Калинополь.

18:46, 23 июля

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс – юго-западный.