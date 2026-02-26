Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украину посреди дня терроризируют "Шахеды": где есть угроза
26 февраля, 16:52
Украину посреди дня терроризируют "Шахеды": где есть угроза

София Рожик

Россия днем 26 февраля продолжила терроризировать Украину ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности в некоторых регионах.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Где летят вражеские цели?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

17:25, 26 февраля

Взрыв слышали в Сумах.

17:05, 26 февраля

Пуски КАБ на Сумщину.

16:46, 26 февраля

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении – пуски КАБов.

16:44, 26 февраля

Изменили курс на Николаевщину.

16:29, 26 февраля

Группа вражеских БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

16:27, 26 февраля

Пуски КАБ на Сумщину.

16:25, 26 февраля

16:23, 26 февраля

Запорожье: БпЛА над городом в западной части.

16:22, 26 февраля

Харьковщина: группы БпЛА на севере и востоке от областного центра.

15:44, 26 февраля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

15:22, 26 февраля

Ракета через Черниговскую область!

15:18, 26 февраля

Угроза применения баллистического вооружения!

14:50, 26 февраля

Харьковщина: группа БпЛА в районе Старого Салтова, Новой Водолаги и Краснокутска.