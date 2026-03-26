24 Канал Вражеские "Шахеды" снова летят на ряд украинских городов: где есть угроза обстрелов
26 марта, 21:07
Татьяна Бабич

Российская армия запустила на Украину дроны различных типов с нескольких направлений. Так, кое-где объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских целей отслеживают в Воздушных силах. Призываем вас быть внимательными к тревогам и соблюдать правила безопасности.

Где есть угроза атаки?

22:02, 26 марта

Вражеские БпЛА в направлении Южное/Очаков с Черного моря

21:27, 26 марта

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:58, 26 марта

Вражеские БПЛА в районе Балаклеи с востока.

20:50, 26 марта

Пуски КАБ на Сумщине.

20:40, 26 марта

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточных и восточных направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:33, 26 марта

Вражеские БПЛА на Харьковщине с севера в южном направлении.

19:24, 26 марта

Чернигов – в районе города вражеский БПЛА.

19:23, 26 марта

17:48, 26 марта

Полтавщина: БПЛА мимо Зенькова, курс южный.

17:44, 26 марта

БПЛА на Днепропетровщине курсом на Синельниково.