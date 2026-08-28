Об этом сообщил глава Белогородской общины Антон Овсиенко.

Каковы последствия атаки на Киевскую область?

По словам чиновника, российские войска попали в складские помещения "Новой почты" и производство, расположенное рядом в поселке Святопетровское.

Спустя почти час после первого попадания оккупанты повторно нанесли удар по той же локации. Спасатели своевременно заметили опасность и успели укрыться в безопасном месте.

Последствия атаки на Белогородскую общину / Фото со страницы Овсиенко в фейсбуке

В результате атаки в Святопетровском наблюдается сильное задымление. Власти призывают жителей населенного пункта и прилегающих территорий закрыть окна и воздержаться от выхода на улицу.

Для обеспечения работы экстренных служб в Святопетровском введены временные ограничения для водителей. Перекрыт проезд на участках улиц "Индустриальная" и "Чорновола", а также на участке улицы "Киевской" в направлении города Боярка.

Информация о возможных жертвах и пострадавших среди гражданского населения в настоящее время уточняется. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия тяжелой ночи в общине.

Заметим, что Россия пытается растянуть воздушные атаки по Украине на сутки. Ночью оккупанты запускают баллистические ракеты, на рассвете – волны реактивных дронов, а днем ​​продолжают атаковать беспилотниками.

Также россияне комбинируют разные типы ракет, чтобы постоянно держать под давлением украинские города, экономику и энергетику.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, главная цель таких ударов – создать постоянную опасность для украинцев, особенно жителей крупных городов, и заставить общество давить на власть, чтобы она соглашалась с российскими требованиями.