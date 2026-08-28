24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает о передвижении БПЛА. Если в вашем регионе объявлена угроза удара – оставайтесь в укрытии.
Где фиксируют ударные дроны?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Не полагайтесь на случай в ленте
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, курс на населенный пункт Глобино Группа реактивных БПЛА из Днепропетровской области, направляющаяся в Полтавскую область Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области. Реактивный БПЛА из Черниговской области, направляющийся в сторону Киевской области (водохранилище) Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный, мимо Павлограда Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область. Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Глевахи/Калиновки. Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев. БПЛА к югу от Днепра, курс на запад. БПЛА курсом на Сумы с севера.
Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, курс на населенный пункт Глобино
Группа реактивных БПЛА из Днепропетровской области, направляющаяся в Полтавскую область
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА из Черниговской области, направляющийся в сторону Киевской области (водохранилище)
Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный, мимо Павлограда
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.
Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Глевахи/Калиновки.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев.
БПЛА к югу от Днепра, курс на запад.
БПЛА курсом на Сумы с севера.