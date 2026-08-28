24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает о передвижении БПЛА. Если в вашем регионе объявлена угроза удара – оставайтесь в укрытии.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте