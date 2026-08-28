24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщает о передвижении БПЛА. Если в вашем регионе объявлена угроза удара – оставайтесь в укрытии.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

22:03, 28 августа

Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, направляется в Черкасскую область (п. Золотоноша)


21:53, 28 августа

Группа реактивных БПЛА в Полтавской области, курс на населенный пункт Глобино

21:38, 28 августа

Группа реактивных БПЛА из Днепропетровской области, направляющаяся в Полтавскую область

21:36, 28 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.

21:27, 28 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Днепропетровской области.

21:26, 28 августа

Реактивный БПЛА из Черниговской области, направляющийся в сторону Киевской области (водохранилище)

21:26, 28 августа

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный, мимо Павлограда

20:46, 28 августа

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумскую область.

20:45, 28 августа

Реактивный БПЛА в Киевской области, направляется в сторону Глевахи/Калиновки.

Реактивный БПЛА пролетел мимо Киевского водохранилища, курсом на Киев.

20:45, 28 августа

БПЛА к югу от Днепра, курс на запад.

БПЛА курсом на Сумы с севера.

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