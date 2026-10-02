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24 Канал Новости Украины Враг вновь запустил "Шахеды": где в Украине существует угроза
2 октября, 20:27
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Обновлено - 21:04, 2 октября

Враг вновь запустил "Шахеды": где в Украине существует угроза

Анастасия Колесникова

В ночь на 3 октября российские войска продолжили дроновый террор против Украины. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

В частности, под ударом вновь оказался Киев. Там Россия уже в четвертый раз попала по Южному мосту. 

Куда летят российские "Шахеды"?

Для каких областей существует воздушная опасность: смотрите на карте

 

 

20:11, 02 октября

Реактивный БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области

20:00, 02 октября

БПЛА на Сумы с севера

20:00, 02 октября

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, движущиеся в западном направлении

19:58, 02 октября

Враг атаковал Днепр. В многоквартирном доме произошел пожар.

19:42, 02 октября

БПЛА на Харьков с севера

19:32, 02 октября

Реактивный БПЛА над г. Днепр с юга.

19:31, 02 октября

Реактивный БПЛА из Донецкой области, следующий в Харьковскую область, в направлении населенного пункта Близнюки

19:29, 02 октября

Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо населенного пункта Бородянка, курс на юг

19:19, 02 октября

БПЛА на Сумы с севера