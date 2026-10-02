Враг вновь запустил "Шахеды": где в Украине существует угроза

В ночь на 3 октября российские войска продолжили дроновый террор против Украины. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

В частности, под ударом вновь оказался Киев. Там Россия уже в четвертый раз попала по Южному мосту.

Куда летят российские "Шахеды"?

Для каких областей существует воздушная опасность: смотрите на карте