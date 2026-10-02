Враг вновь запустил "Шахеды": где в Украине существует угроза
В ночь на 3 октября российские войска продолжили дроновый террор против Украины. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.
В частности, под ударом вновь оказался Киев. Там Россия уже в четвертый раз попала по Южному мосту.
Куда летят российские "Шахеды"?
Для каких областей существует воздушная опасность: смотрите на карте
Реактивный БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области БПЛА на Сумы с севера Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, движущиеся в западном направлении Враг атаковал Днепр. В многоквартирном доме произошел пожар. БПЛА на Харьков с севера Реактивный БПЛА над г. Днепр с юга. Реактивный БПЛА из Донецкой области, следующий в Харьковскую область, в направлении населенного пункта Близнюки Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо населенного пункта Бородянка, курс на юг БПЛА на Сумы с севера
Реактивный БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области
БПЛА на Сумы с севера
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, движущиеся в западном направлении
Враг атаковал Днепр. В многоквартирном доме произошел пожар.
БПЛА на Харьков с севера
Реактивный БПЛА над г. Днепр с юга.
Реактивный БПЛА из Донецкой области, следующий в Харьковскую область, в направлении населенного пункта Близнюки
Реактивный БПЛА в Киевской области, мимо населенного пункта Бородянка, курс на юг
БПЛА на Сумы с севера