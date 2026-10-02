Зокрема, під ударом знову перебував Київ. Там Росія вже вчетверте влучила по Південному мосту.

Куди летять російські "Шахеди"?

Для яких областей є повітряна небезпека: дивіться на карті

20:11, 2 жовтня

Реактивний БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини

20:00, 2 жовтня

БпЛА на Суми з півночі

20:00, 2 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини у західному напрямку

19:58, 2 жовтня

Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

19:42, 2 жовтня

БпЛА на Харків з півночі

19:32, 2 жовтня

Реактивний БпЛА на м.Дніпро з півдня.

19:31, 2 жовтня

Реактивний БпЛА з Донеччини курсом на Харківщину, напрямок н.п.Близнюки

19:29, 2 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз н.п.Бородянка, курс південний

19:19, 2 жовтня

БпЛА на Суми з півночі