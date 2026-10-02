Зокрема, під ударом знову перебував Київ. Там Росія вже вчетверте влучила по Південному мосту.
Куди летять російські "Шахеди"?
Для яких областей є повітряна небезпека: дивіться на карті
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Реактивний БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини
БпЛА на Суми з півночі
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини у західному напрямку
Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку.
БпЛА на Харків з півночі
Реактивний БпЛА на м.Дніпро з півдня.
Реактивний БпЛА з Донеччини курсом на Харківщину, напрямок н.п.Близнюки
Реактивний БпЛА на Київщині, повз н.п.Бородянка, курс південний
БпЛА на Суми з півночі