Під час повітряної тривоги 2 жовтня у Києві знову пролунали вибухи.

Що відомо про новий удар по Південному мосту?

Першими про черговий приліт по Південному мосту написали місцеві телеграм-канали. У мережі з'явилися кадри, на яких видно хмари диму, що здіймаються над конструкцією.

Згодом влучання по мосту підтвердив і Віталій Кличко. Він нагадав, що міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро.

Мер уточнив, що екстрені служби прямують на місце події.

Раніше місцева влада повідомляла про перекриття проїзду Південним мостом і мостом Патона після вчорашніх ударів російських дронів.

Південний міст – один із ключових транспортних мостів Києва через Дніпро, що сполучає правий та лівий береги міста. Міст має 6 смуг для автомобілів, також там проходить лінія метро.