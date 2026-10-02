Про деталі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Чи відновлять рух зеленою гілкою метро

Питання про рух зеленої гілки метро залишається відкритим.

Кличко повідомив, що метрополітен готовий відновити після атак 1 жовтня рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги.

Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури,

– наголосив він.

Рада оборони столиці також розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

"Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, що росіяни намагаються усіляко паралізувати життя у столиці, тому б'ють по мостах. Вдень 1 жовтня були два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Увечері стався третій удар. Безпілотник влучив у дорожнє полотно.