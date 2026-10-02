Він хоче продемонструвати свою силу та занурити Україну в хаос. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю іспанській газеті El País на місці російської атаки на київську школу 1 жовтня.

Що сказав Зеленський про терор Росії

Президент України зазначив, що Путін хоче показати, що він такий сильний і не боїться європейців, не відчуває санкцій.

Зеленський додав, що попереджав про плани Кремля американських перемовників. Зокрема, про те, що під час виборів та після них відбуватимуться масовані атаки, спрямовані насамперед проти цивільного населення.

Їхня мета – змусити українців покинути Київ. Вони справді прагнули цього ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаєте, у 2022 році це було їхнім завданням? Змусити людей – простих громадян – залишити столицю, щоб показати: немає столиці – немає й країни,

– зазначив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна – це не лише столиця, хоча й вона залишається міцною. Він запевнив, що влада шукає додаткові кошти, але ресурсів все одно бракує. У цей самий час Китай, Індія та інші країни продовжують допомагати Росії обходити санкції Заходу.

Нагадаємо, що Росія фактично безперервно атакує міста України. Одна з останніх атак на Київ припала по Південному мосту. За один день було зафіксовано 3 удари.

Також один із російських дронів влучив у школу, через що в будівлі виникла пожежа. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників перебували в укритті.