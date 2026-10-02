Он хочет продемонстрировать свою силу и погрузить Украину в хаос. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью испанской газете El País на месте российской атаки на киевскую школу 1 октября.

Что сказал Зеленский о терроре России

Президент Украины отметил, что Путин хочет показать, что он такой сильный и не боится европейцев, не чувствует санкций.

Зеленский добавил, что предупреждал американских переговорщиков о планах Кремля. В частности, о том, что во время выборов и после них будут происходить массированные атаки, направленные прежде всего против гражданского населения.

Их цель – заставить украинцев покинуть Киев. Они действительно стремились к этому еще в самом начале полномасштабного вторжения. Помните, в 2022 году это было их задачей? Заставить людей – простых граждан – покинуть столицу, чтобы показать: нет столицы – нет и страны,

– отметил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина – это не только столица, хотя и она остается крепкой. Он заверил, что власть ищет дополнительные средства, но ресурсов все равно не хватает. В то же время Китай, Индия и другие страны продолжают помогать России обходить санкции Запада.

Напомним, что Россия фактически непрерывно атакует города Украины. Одна из последних атак на Киев пришлась на Южный мост. За один день было зафиксировано 3 удара.

Также один из российских дронов попал в школу, что привело к возникновению пожара в здании. На момент атаки более 100 учеников и около 60 сотрудников находились в укрытии.