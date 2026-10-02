Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Рішення щодо руху мостами ухвалять пообіді

За словами Поп, триває оцінка масштабів пошкоджень після російського удару.

Після кількох влучань у Південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену,

– повідомила речниця КМВА.

Водночас міст Патона продовжує функціонувати в обох напрямках, однак для транспорту ввели обмеження. Заїзд із правого на лівий берег наразі можливий виключно з боку бульвару Миколи Міхновського. З інших заїздів до моста не допускають.

Отримані дані про пошкодження розглянуть на екстреному засіданні Ради оборони міста. За результатами цієї зустрічі у столиці визначать нові безпекові виклики та відновлення руху мостами, зокрема на найближчий тиждень.

"Всі рішення будуть опрацьовані на Раді оборони Києва", – додала Поп.

Нагадаємо, через обмеження руху мостами у столиці 2 жовтня утворилися значні затори. За даними медіа, найбільш ускладнений рух був на Печерську та Дніпровській набережній. Деяким людям довелося долати шлях між берегами Києва пішки.