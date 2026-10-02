Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской ГВА Екатерина Поп в эфире телеканала "Мы-Украина".

Решение о движении по мостам примут после обеда

По словам Поп, продолжается оценка масштабов повреждений после российского удара.

После нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена,

– сообщила пресс-секретарь КГВА.

В то же время мост Патона продолжает функционировать в обоих направлениях, однако для транспорта ввели ограничения. Заезд с правого на левый берег пока возможен исключительно со стороны бульвара Николая Михновского. С других подъездов к мосту не допускают.

Полученные данные о повреждениях рассмотрят на экстренном заседании Совета обороны города. По результатам этой встречи в столице определят новые вызовы в сфере безопасности и восстановление движения по мостам, в частности на ближайшую неделю.

"Все решения будут проработаны на Совете обороны Киева", – добавила Поп.

Напомним, из-за ограничений движения по мостам в столице 2 октября образовались значительные пробки. По данным СМИ, наибольшие затруднения с движением наблюдались на Печерске и Днепровской набережной. Некоторым людям пришлось преодолевать путь между берегами Киева пешком.