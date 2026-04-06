24 Канал Новости Украины
6 апреля, 03:03
Небо Украины снова терроризируют "Шахеды", взрывы прогремели в Одессе: где есть угроза

София Рожик

Россия ночью 5 апреля снова запустила свои ударные беспилотники. Воздушные силы предупреждают об опасности.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские беспилотники.

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

13:31, 06 апреля

11:56, 06 апреля

Россия попала по энергообъекту ДТЭК в Одесской области

Ночью 6 апреля оккупанты обстреляли Одесскую область. Под удар попал энергетический объект ДТЭК.

Уже утром энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.

Однако без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.

11:18, 06 апреля

Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока.

10:03, 06 апреля

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Пуски КАБ на восток Харьковщины.

БпЛА на Сумщине, мимо Тростянец курсом на юго-запад.

08:57, 06 апреля

Враг атаковал Славутич

Российские войска утром нанесли удар по энергетической инфраструктуре Славутича.

В результате атаки город полностью остался без электроснабжения – без света оказались около 21 тысячи жителей.

Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, а энергетики готовятся к восстановлению.

08:12, 06 апреля

06:48, 06 апреля

БпЛА с Сумщины – курсом на Полтавщину.

06:23, 06 апреля

Пуски КАБ на Запорожье и Донецкую область.

05:56, 06 апреля

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую, Николаевскую область.

03:40, 06 апреля

БпЛА на Харьковщину. Пуски КАБ.

02:57, 06 апреля

Группы БПЛА на Одессу.

БпЛА из Донецкой области на Харьковщину.

БпЛА в направлении Запорожья.

02:14, 06 апреля

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую, Николаевскую область. Группа БпЛА на Харьков.

01:34, 06 апреля

БпЛА в направлении Павлограда.

22:57, 05 апреля

Пуски КАБ в Донецкую и Днепропетровскую области.

22:57, 05 апреля

Вражеский БпЛА на Киевщине, южнее Яготина, в направлении Переяслава.

22:47, 05 апреля

Несколько вражеских БпЛА на севере Черниговщины и Сумщины.

20:15, 05 апреля

БпЛА в пригороде Днепра.

20:00, 05 апреля

Несколько вражеских БпЛА в районе Буялыка и Доброслава в Одесской области, курс северо-западный

19:40, 05 апреля

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.

18:33, 05 апреля

Черниговщина: группа БпЛА в районе Холмов.

18:22, 05 апреля

БпЛА в направлении Запорожья и Сум.