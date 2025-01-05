Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся вражеские БПЛА

19:55, 5 января БПЛА южнее Павлограда Днепропетровской области, курс юго-западный.

БПЛА в центральной и восточной частях Харьковщины, курс западный.

19:30, 5 января БПЛА в южной и восточной частях Харьковщины, курс западный.

18:24, 5 января БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.

18:21, 5 января Запорожская область – угроза ударных БПЛА.

18:06, 5 января БПЛА восточнее Нежина Черниговской области, курс западный.

18:03, 5 января БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.