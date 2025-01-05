Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

19:55, 5 січня БпЛА південніше Павлограда Дніпропетровської області, курс південно-західний.

БпЛА в центральній та східній частинах Харківщини, курс західний.

19:30, 5 січня БпЛА в південній та східній частинах Харківщини, курс західний.

18:24, 5 січня БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

18:21, 5 січня Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

18:06, 5 січня БпЛА східніше Ніжина Чернігівської області, курс західний.

18:03, 5 січня БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.