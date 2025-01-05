Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
19:55, 5 січня
- БпЛА південніше Павлограда Дніпропетровської області, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній та східній частинах Харківщини, курс західний.
19:30, 5 січня
БпЛА в південній та східній частинах Харківщини, курс західний.
18:24, 5 січня
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
18:21, 5 січня
Запорізька область – загроза ударних БпЛА.
18:06, 5 січня
БпЛА східніше Ніжина Чернігівської області, курс західний.
18:03, 5 січня
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
17:47, 5 січня
Сумська область – загроза ударних БпЛА.