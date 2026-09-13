За сутки россияне запустили более 300 дронов: сколько удалось сбить

В течение 13 сентября Россия совершила атаку на Украину с помощью беспилотников, в том числе реактивных. Силы ПВО действовали в различных регионах Украины.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

В течение дня 13 сентября, с 6:30 до 18:00, российские войска провели атаку на Украину с использованием 323 ударных беспилотников. Среди них было 14 реактивных БПЛА.

По предварительным данным, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 310 вражеских дронов, в том числе 9 реактивных. К сожалению, зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников.

Кроме того, Россия применила около 10 барражирующих боеприпасов "Бандероль/Дань-Т". Информация о результатах их применения в настоящее время уточняется.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу,

– подчеркнули защитники неба.



Сколько российских дронов смогла сбить ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Напомним, издание Financial Times отмечает, что Россия начала массово применять новые реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5", которые значительно быстрее предыдущих моделей. Поэтому эффективность украинской ПВО против таких дронов снизилась примерно до 60%, тогда как ранее этот показатель составлял 90 – 95%.

Новые БПЛА могут развивать скорость до 600 километров в час, нести до 90 килограммов взрывчатки и преодолевать более 1000 километров. Для их перехвата приходится привлекать истребители и дорогие зенитные ракеты. Украина в свою очередь параллельно разрабатывает собственные дроны-перехватчики.

Отметим, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что российские удары по западным регионам Украины могут участиться. За последние сутки взрывы раздавались сразу в нескольких регионах.