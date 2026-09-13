Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Протягом дня 13 вересня, з 6:30 до 18:00, російські війська атакували Україну 323 ударними безпілотниками. Серед них було 14 реактивних БпЛА.

За попередніми даними, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 310 ворожих дронів, зокрема 9 реактивних. На жаль, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників.

Крім того, Росія застосувала близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т". Інформація щодо результатів їхнього застосування наразі уточнюється.

Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу,

– наголосили захисники неба.



Скільки російських дронів змогла збити ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, видання Financial Times зазначає, що Росія почала масово застосовувати нові реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5", які значно швидші за попередні моделі. Через це ефективність української ППО проти таких дронів знизилася приблизно до 60%, тоді як раніше цей показник становив 90 – 95%.

Нові БпЛА можуть розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину, нести до 90 кілограмів вибухівки та долати понад 1000 кілометрів. Для їхнього перехоплення доводиться залучати винищувачі та дорогі зенітні ракети. Україна, своєю чергою, паралельно розробляє власні дрони-перехоплювачі.

Зазначимо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що російські удари по західних регіонах України можуть стати частішими. За останню добу вибухи лунали відразу у кількох регіонах.