Обломки вражеских воздушных целей повредили инфраструктуру, предприятие, учебное заведение, несколько десятков гаражей. В многоэтажках разбиты окна, передает 24 Канал.
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Обломок дрона залетел в окно квартиры
Один из местных жителей показал последствия атаки россиян. Обломок беспилотника попал в окно его дома, повредив несколько стен. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обломок БпЛА попал в окно: смотрите видео
Также в результате обстрела Днепра в одной из квартир многоэтажки загорелась квартира. В сети распространили кадры квартиры после атаки. На них можно увидеть, что все просто превратилось в уголь.
Во что превратилась квартира: смотрите видео
Напомним, что ночью российские войска запустили по Украине более 200 БПЛА и почти 10 ракет. Украинская ПВО обезвредила 174 вражеские воздушные цели, среди них – 87 БпЛА типа "Шахед" и 6 управляемых ракет Х-59/69.