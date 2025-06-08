Уламки ворожих повітряних цілей пошкодили інфраструктуру, підприємство, навчальний заклад, декілька десятків гаражів. У багатоповерхівках потрощені вікна, передає 24 Канал.

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Уламок дрона залетів у вікно квартири

Один із місцевих жителів показав наслідки атаки росіян. Уламок безпілотника влучив у вікно його помешкання, пошкодивши кілька стін. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Уламок БпЛА влучив у вікно: дивіться відео

Також внаслідок обстрілу Дніпра в одній з квартир багатоповерхівки загорілася квартира. У мережі поширили кадри оселі після атаки. На них можна побачити, що все просто перетворилося на вугілля.

На що перетворилася квартира: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі російські війська запустили по Україні понад 200 БпЛА і майже 10 ракет. Українська ППО знешкодила 174 ворожі повітряні цілі, серед них – 87 БпЛА типу "Шахед" та 6 керованих ракет Х-59/69.