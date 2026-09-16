"Флэш" призвал предоставить гражданским лицам доступ к карте маршрута "Шахедов"

Сергей Бескрестнов "Флэш" предложил предоставить всем гражданским лицам доступ к карте передвижения "Шахед". По его словам, такую информацию уже получают "Укрзализныця", АЗС и другие организации.

Свою позицию советник президента по технологическим вопросам изложил в фейсбуке.

Зачем предоставлять гражданским лицам доступ к карте движения дронов?

"Флэш" отметил, что данные о передвижении беспилотников все равно могут попасть к россиянам, поскольку их видит большое количество пользователей.

В частности, информацию получают администраторы сотен Telegram-каналов и передают ее своей аудитории.

По мнению Бескрестнова, доступ к карте стоит предоставить и гражданским лицам, ведь это может помочь спасти жизни.

В то же время точные координаты, номера целей и другую служебную информацию он предлагает оставить доступной только военным. Гражданским, по его словам, достаточно понимать, где именно сейчас существует угроза.

Если военные не согласятся с таким предложением, Бескрестнов предложил другие варианты.

Например, можно отправлять человеку уведомление, когда "Шахед" приближается к нему, с указанием расстояния до дрона.

Также информацию можно отображать только над городами или обозначать местонахождение дрона квадратами размером примерно 2 на 2 километра.

Это, по его мнению, дало бы гражданским лицам достаточно информации, не раскрывая врагу точные данные о работе украинских радаров.

Напомним, что ранее стало известно, что АЗС Киевской области получат доступ к системе воздушной осведомленности Сил обороны. Она позволяет в режиме реального времени получать информацию о воздушных угрозах.

Благодаря этому ответственные сотрудники заправок смогут своевременно реагировать на опасность и, при необходимости, приостанавливать работу АЗС еще до официального объявления воздушной тревоги.