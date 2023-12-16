Ночью, 16 декабря, Россия снова совершила атаку "Шахедами" на Харьковщину. В селе Богуславка Изюмского района в результате вражеского удара произошло возгорание частного дома.

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Последствия удара "Шахедами"

Россияне запустили беспилотник "Шахед", ударивший по селу Богуславка Боровской территориальной громады.

В результате взрыва произошел пожар в котельном и жилом доме, пожар ликвидировали спасатели.

Полиция Харьковской области отмечает, что обошлось без пострадавших.

Другие обстрелы в Харьковской области

Из артиллерии и минометов враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковской области.

Под обстрел попали Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое. Под постоянными вражескими обстрелами находятся Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 23 часов в результате вражеского обстрела города Купянск разрушена летняя кухня, выбиты окна в доме. К счастью, пострадавших нет.

Синегубов отметил, что ВСУ отразили 9 вражеских атак в районе Синьковки Купянского района.

Работают следственно-оперативные группы

Полиция Харьковской области отмечает, что на местах происшествия работали следственно-оперативные группы.

Харьковские следователи вместе с криминалистами, взрывотехниками провели 11 осмотров мест событий, задокументировали последствия обстрелов, открыли 15 уголовных производств, связанных с военными преступлениями.

Справка! С начала полномасштабного вторжения российских военных на территорию Украины харьковские следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о почти 17640 преступлениях, связанных с вооруженной агрессией России, в том числе преступления по измене, пособничеству, коллаборационизму. Эта работа продолжается.

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