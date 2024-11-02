Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина. В результате атаки пострадал элеватор.

Смотрите также На Киевщине в результате атаки есть повреждения в 4 районах: люди без света, сгорел комбайн

Какие последствия атаки ударных БпЛА на Хмельнитчину

В ночь на 2 ноября российские ударные БпЛА в очередной раз атаковали Хмельницкую область.

Сегодня, во время сигналов "Воздушная тревога", силы ПВО сбили 2 вражеских дрона,

– сообщил председатель ОВА.

Тюрин добавил, что в результате вражеской атаки были повреждены конструкции элеватора. Он отметил, что повреждения незначительные.

По состоянию на 12:24 обращений о погибших или травмированных, к счастью, не поступало.

Напомним, что в ночь на 2 ноября Россия выпустила по Украине 1 ракету и 71 беспилотник. По состоянию на 11:00 было сбито 39 вражеских дронов, 21 беспилотник потерян с радаров, еще 5 – вернулись на территорию России.