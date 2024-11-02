Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна. Внаслідок атаки постраждав елеватор.

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Які наслідки атаки ударних БпЛА на Хмельниччину

У ніч на 2 листопада російські ударні БпЛА в черговий раз атакували Хмельницьку область.

Сьогодні, під час сигналів "Повітряна тривога", сили ППО збили 2 ворожих дрони,

– повідомив голова ОВА.

Тюрін додав, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено конструкції елеватора. Він зазначив, що пошкодження незначні.

Станом на 12:24 звернень стосовно загиблих чи травмованих, на щастя, не надходило.

Нагадаємо, що в ніч на 2 листопада Росія випустила по Україні 1 ракету та 71 безпілотник. Станом на 11:00 було збито 39 ворожих дронів, 21 безпілотник втрачено з радарів, ще 5 – повернулися на територію Росії.