"Две трети" от всех БПЛА: Игнат уточнил свои слова о реактивных дронах России

В сети неверно процитировали заявление представителя Военно-воздушных сил Юрия Игната. Он якобы заявил, что во время атак России на Украину две трети дронов составляют именно реактивные.

Игнат пояснил, что лишь во время некоторых атак реактивные БПЛА России составляют до двух третей от общего количества задействованных дронов.

Сколько реактивных дронов Россия запускает по Украине?

В то же время военный отметил, что ситуация динамично меняется. Враг увеличивает долю реактивных БПЛА в атаках на Украину.

Так, в июле оккупанты применили в 5 раз больше реактивных БПЛА, чем в июне.

Впрочем, пока Россия запускает больше обычных "Шахедов". Например, во время ночной атаки 14 августа противник применил 108 дронов. Более 30 из них были реактивными.

Напомним, Институт изучения войны сообщил об изменении тактики ночных атак России на Украину. Вместо массированных запусков сотен и тысяч дронов оккупанты теперь чаще используют меньшие группы беспилотников, в частности быстрые реактивные модели.

По данным ISW, сейчас Россия обычно запускает около 150 – 300 дронов "Герань" за одну атаку. Меньшее количество пытаются компенсировать более мощными беспилотниками, которые сложнее сбивать.

Россия также наращивает производство новых моделей. По данным украинской разведки, страна сосредоточилась на "Герань-4" и "Герань-5" и может производить около 3000 таких дронов в месяц.

На складах уже накоплено около 6200 беспилотников для будущих атак.

Реактивные дроны россияне используют, чтобы перегрузить украинскую ПВО и отвлечь ее от основных целей. Это может создавать более благоприятные условия для ударов баллистическими ракетами, которые сложнее перехватить.

В то же время Россия продолжает расширять производство дронов. Спутниковые снимки показывают строительство новых цехов на предприятии "Алабуга" в Татарстане.

Аналитики отмечают, что тактика противника может вновь измениться. Если Украина найдет эффективный способ массового сбивания реактивных дронов, Россия может вернуться к запускам больших роев, чтобы перегрузить систему ПВО.