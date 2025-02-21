Тревога звучала почти всю ночь: в Киевской области фиксируют последствия вражеской атаки дронами

В Киевской области всю ночь на 21 февраля противовоздушная оборона работала по вражеским БпЛА. К счастью, вражеская атака прошла без последствий.

Об очередной атаке вражеских БпЛА на Киевскую область 24 Канал сообщает со ссылкой на начальника ОВА Николая Калашника.

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Что известно о ночной атаке "Шахедами" по Киевской области

Все вражеские цели, которые двигались на Киевскую область, были уничтожены силами ПВО. Благодаря успешной работе Сил обороны, в регионе удалось не допустить попаданий в объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Пострадавших среди населения также нет. В Бориспольском районе обломками вражеских БпЛА повреждена крыша частного дома.

Обломки падали на линии электропередач в Бучанском и Обуховском районах. Специалисты быстро отреагировали и восстановили электроснабжение.

Сейчас оперативные службы области проводят фиксацию и ликвидацию последствий российской атаки.

Вражеские БпЛА атаковали ночью и Киев. ПВО начала работать по дронам-камикадзе в 22:06, когда жители впервые услышали звуки взрывов.

Всего за прошедшую ночь наши военные уничтожили 87 из 160 ударных дронов России в пределах 12 областей Украины.