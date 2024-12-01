Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Известно, что воздушную тревогу в области объявили около часа ночи.

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Ночью 1 декабря россияне атаковали Киевскую область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки.

Враг не прекращает ночные атаки БпЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась более 9 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены,

– говорится в сообщении.

По словам Кравченко, пострадавших среди населения нет. Отмечается, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры также не допущено.

В ОВА сообщили, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в трех районах повреждены 3 частных дома, квартира, 3 автомобиля и гаражное помещение. Также в домах были выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, всего в ночь на 1 декабря Россия атаковала Украину 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Курск, Орел и Брянск.