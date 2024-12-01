Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Відомо, що повітряну тривогу в області оголосили близько першої ночі.

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Вночі 1 грудня росіяни атакували Київщину

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки.

Ворог не припиняє нічні атаки БпЛА на Київщину. Тривога тривала більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено,

– йдеться в повідомленні.

За словами Кравченка, постраждалих серед населення немає. Зазначається, що влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено.

В ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в трьох районах пошкоджено 3 приватні будинки, квартиру, 3 автомобілі та гаражне приміщення. Також в будинках були вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

До слова, загалом в ніч на 1 грудня Росія атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Курськ, Орел і Брянськ.