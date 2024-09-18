В ГСЧС рассказали детали последствий атаки "Шахедов" на регион. Также там показали фотографии с последствиями действий российской армии.
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Последствия атаки "Шахедов" на Кропивницкий
В Кропивницком в результате атаки вражеских БПЛА погиб один человек, еще один травмирован,
– сообщили в ГСЧС.
Там отметили, что в жилом секторе города возник пожар. Так, горел гараж и дом на территории частного домовладения. Незначительные повреждения получили 19 соседних частных жилых домов.
К сожалению, на месте возгорания спасатели обнаружили тело 41-летнего мужчины и травмированную 66-летнюю женщину.
В ГСЧС сообщили, что пожарные ликвидировали пожар.
На месте происшествия работают психологи и саперы. Чтобы ликвидировать последствия атаки, были привлечены 36 спасателей и 7 единиц спецтехники.
Последствия атаки вражеских БПЛА на Кропивницкий / Фото ГСЧС