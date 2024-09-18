У ДСНС розповіли деталі наслідків атаки "Шахедів" на регіон. Також там показали світлини з наслідками дій російської армії.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Кропивницький

У Кропивницькому внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула одна людина, ще одна травмована,

– повідомили в ДСНС.

Там зазначили, що в житловому секторі міста виникла пожежа. Так, горів гараж та будинок на території приватного домоволодіння. Незначних пошкоджень зазнали 19 сусідніх приватних житлових будинків.

На жаль, на місці загоряння рятувальники виявили тіло 41-річного чоловіка та травмовану 66-річну жінку.

В ДСНС повідомили, що вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці події працюють психологи та сапери. Аби ліквідувати наслідки атаки, були залучені 36 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Наслідки атаки ворожих БпЛА на Кропивницький / Фото ДСНС