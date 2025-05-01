Сумскую область атаковали "Шахеды": прозвучало 8 взрывов, разрушен промобъект

Россия ночью 1 мая обстреляла Сумскую область. В области прогремело 8 взрывов.

Враг нанес удар по промышленности одного из старостинских округов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря.

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Россияне атаковали в Сумской области промобъект

Атаковали ночью Сумскую область ударные БпЛА типа "Шахед".

На одном из промышленных объектов области произошло серьезное возгорание.

Местные власти показали последствия атаки.

Россия атаковала Сумскую область: смотрите видео

На месте атаки работают все соответствующие службы. Утром будет проведено обследование атакованного объекта.

К счастью, предварительно, погибших или раненых мирных жителей в результате обстрела нет.

Напомним, что ночью также под атакой была Одесская область.

В разных районах Одессы повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру, зафиксированы возгорания.

Также пока известно о 2 жертвах и 5 пострадавших.