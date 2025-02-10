В результате падения обломков вражеского БпЛА травмирован человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и прокуратуру Сумщины.

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Что известно о нынешней атаке на Сумы

Так, 9 февраля около 22:50, вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку, которая находится во дворе многоквартирного жилого дома в городе Сумы.

В результате чего 43-летняя женщина получила ранения. Полностью сгорело 6 транспортных средств, еще 15 – повреждены. В 4 многоэтажках повылетали окна,

– указывают в прокуратуре.

Сообщается, что в домах было выбито более 300 окон. Спасатели эвакуировали из поврежденных домов 65 граждан и оперативно развернули мобильный "Пункт несокрушимости", который функционирует в круглосуточном режиме. На месте происшествия также работает психолог ГСЧС.

Какие последствия ночной атаки на Сумы / фото ГСЧС и прокуратуры

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

К слову, ночью Россия атаковала Украину 83 беспилотниками. Подтверждено сбитие 61 ударного БпЛА типа "Шахед" и дронов других типов. 22 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны, без негативных последствий.