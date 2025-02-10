Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА травмовано людину, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та прокуратуру Сумщини.

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Що відомо про нинішню атаку на Суми

Так, 9 лютого близько 22:50, ворожий безпілотник влучив у автомобільну стоянку, яка знаходиться у дворі багатоквартирного житлового будинку в місті Суми.

Унаслідок чого 43-річна жінка отримала поранення. Вщент згоріло 6 транспортних засобів, ще 15 – пошкоджено. У 4 багатоповерхівках повилітали вікна,

– вказують у прокуратурі.

Повідомляється, що у будинках було вибито понад 300 вікон. Рятувальники евакуювали з пошкоджених будинків 65 громадян та оперативно розгорнули мобільний "Пункт незламності", який функціонує в цілодобовому режимі. На місці події також працює психолог ДСНС.

Які наслідки нічної атаки на Суми / фото ДСНС і прокуратури

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

До слова, вночі Росія атакувала Україну 83 безпілотниками. Підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Шахед" та дронів інших типів. 22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені, без негативних наслідків.