Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Загорілися автівки та вибило вікна в будинках: наслідки ворожої атаки "Шахедами" по Сумах

Яку кількість "Шахедів" вдалося збити ППО

Повітряні сили розповіли, що в ніч на 10 лютого 2025 року (із 21:00 9 лютого) противник атакував Україну ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Шаталово;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях,

– мовиться у повідомленні.



Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі 10 лютого / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.