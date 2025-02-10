Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та Суспільне. У місті також було чутно вибухи.

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Які наслідки ворожого удару по Сумах

У поліції розповіли, що внаслідок вибуху у Сумах сталося загоряння декількох автомобілів, ще більше десятка транспортних засобів зазнали пошкоджень. Також у трьох багатоквартирних будинках пошкоджені вікна.

На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється,

– зазначили правоохоронці.

Що відбувалося у Сумах після атаки "Шахедами" 10 лютого / Фото Нацполіції

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів і звичаїв війни.

Що казали очевидці про атаку по місту

Жителька постраждалого будинку у Сумах Дар'я розповіла журналістам Суспільного, що вибухи були дуже сильними, і вона думала, що "нам кінець".

Я рахувала: три, два, один і все. Різко, страшно. Все було світле, вікна задрижали, все задрижали. Було таке відчуття, наче дім піднявся отак,

– зазначила очевидиця.

Окрім того, стало відомо про одну травмовану людину. Це жінка 1987 року народження, яку шпиталізували, про що повідомили у міській раді Сум. В одному з будинків немає газопостачання.

Жителю пошкодженого будинку Юрій Москаленко, коментуючи ворожу атаку на місто, сказав, що було чутно дуже сильний вибух, від якого злякалися його дружина та йоркширський тер'єр.

"Все здригнулося. Потужний вибух, потім ми побачили, що горить, полум'я і крики. По під'їздах між собою переписувалися, всі відповіли, що все нормально, всім страшно", – зазначив чоловік.

Загоряння та робота рятувальників на місці атаки у Сумах / Фото Суспільного

Внаслідок атаки БпЛА у Сумах також спалахнула пожежа. За словами речника ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, горіло близько 10 автівок через атаку. З пошкодженого будинку також евакуювали 60 осіб.

Ліквідувати (пожежу – 24 Канал) було важко, тому що дуже щільно один біля одного автомобілі. Також на багатьох стоять газові установки, вони періодично спалахували. Пожежу вже ліквідовано,

– пояснив Олег Стрілка.

Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар зазначив, що дуже багато вікон у будинках повилітало. Тому вже вранці 10 лютого буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків атаки. Буде проводитись обстеження, від вибухової хвилі, а також виявлення інших наслідків атаки.

У Сумській міській раді також підкреслили, що у школі № 29 розпочинає роботу штаб із ліквідації наслідків російського удару у Сумах. Там приймають власників пошкодженого майна, Телефон штабу: +38 066 543 76 77.